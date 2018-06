Tiere : Trauer bei Hagenbeck: Elefantenbulle Kanja gestorben

von dpa

06. Juni 2018, 19:42 Uhr

Der zweieinhalb Jahre alte Elefantenbulle Kanja ist überraschend im Tierpark Hagenbeck gestorben. Bereits am Wochenende hätten Tierpfleger und Tierärzte zwar festgestellt, dass es Kanja nicht gut gehe, weshalb ihm auch Ruhe und eine lückenlose Beobachtung verordnet worden seien, teilte der Zoo mit. Dennoch sei das Tier am Mittwochnachmittag «ohne weitere Alarmzeichen in der Elefantenhalle» zusammengebrochen. Eine Obduktion soll nun Klarheit schaffen, woran der am 11. Januar 2016 geborene Kanja gestorben ist.