Parteien : Tranziska weiter an der Spitze der Nord-Grünen

Schleswig-Holsteins Grüne haben Ann-Kathrin Tranziska am Samstag erneut zu ihrer Landesvorsitzenden gewählt.

Büdelsdorf | Für Tranziska stimmten am Samstag auf einem Landesparteitag in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) 91 Delegierte. 14 Grünen stimmten mit Nein, 8 weitere enthielten sich. Tranziska hatte keine Gegenkandidaten. Tranziska hatte zuvor eine Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl am 26. September und der Landtagswahl im Frühjahr als Ziel ausgege...

