Parteien : Tranziska und Regis wollen Nord-Grüne weiter führen

Die Grünen wollen ihren Landesvorstand in Schleswig-Holstein neu wählen. Die beiden Vorsitzenden Tranziska und Regis treten wieder an. Die Partei richtet ihren Fokus inhaltlich auf Arbeit, Bildung und Klimaschutz. Eines bleibt offen.

Kiel | Schleswig-Holsteins Grüne wollen auf einem Parteitag am Wochenende ihren Landesvorstand neu wählen. Die beiden Vorsitzenden Ann-Kathrin Tranziska und Steffen Regis kandidieren am Samstag in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) erneut. „Nachdem wir die Pflichtjahre geschafft haben, kommt jetzt das Finale mit der Bundes- und der Landtagswahl“, sagte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.