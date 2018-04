Fußball : Trainer Titz über seine Zukunft beim HSV

Trainer Christian Titz lässt trotz der jüngsten Erfolge seine Zukunft beim weiter abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten Hamburger SV offen. Grundsätzlich kann er sich aber eine Weiterbeschäftigung beim Traditionsclub vorstellen. «Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass es mir in Hamburg sehr gut gefällt und dass ich mich hier sehr wohl fühle», sagte der 47-Jährige einen Tag nach dem 3:1 seiner Mannschaft beim VfL Wolfsburg am Samstag.

von dpa

29. April 2018, 11:04 Uhr

Titz und die Verantwortlichen wollen erst sprechen, wenn feststeht, in welcher Liga der HSV in der kommenden Saison spielt. «Wenn wir Klarheit haben, werden wir uns zusammensetzen, dann werden sich die Dinge in die eine oder andere Richtung schnell verändern», meinte der Trainer am Sonntag. «Dass wir uns überhaupt darüber unterhalten können, das habe ich den Verantwortlichen zu verdanken, die mir das Vertrauen geschenkt haben, meinem Trainerstab und vor allem meiner Mannschaft.»

Der bis dahin weitgehend unbekannte Titz war im März vom U21-Trainer als Nachfolger des glücklosen Bernd Hollerbach zum Chefcoach der Profis befördert worden. Er gilt als entscheidender Faktor, dass die Hamburger noch Chancen auf den Klassenverbleib haben. In den bislang sechs Spielen unter Titz holte das Team zehn Punkte.

Nach dem Erfolg bei den ebenfalls gefährdeten Wolfsburgern hat der Tabellenvorletzte vor seinen letzten beiden Saisonpartien bei Eintracht Frankfurt und gegen Borussia Mönchengladbach nur noch zwei Zähler Rückstand auf den Relegationsrang 16.