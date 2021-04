Fußball : Trainer Thioune zur HSV-Situation: „Ich kapituliere nicht“

Trainer Daniel Thioune gibt sich trotz der Krise seines Hamburger SV in der 2.

Hamburg | Fußball-Bundesliga kämpferisch. „Eines ist wichtig: Ich kapituliere nicht“, sagte der 46-Jährige am Dienstag. „Weder vor der Situation noch vor den Ergebnissen in den letzten Spielen, weil ich ein ungebrochenes Vertrauen in meine Mannschaft habe.“ Natürlich sei die Situation „völlig unbefriedigend“. Vor dem Nachholspiel am Donnerstag (18.30 Uhr/Sky...

