Fußball : Trainer Thioune sieht keine HSV-Krise: „Eher einen Bruch“

Trainer Daniel Thioune vom Hamburger SV will auch nach zuletzt zwei Niederlagen in der 2.

Hamburg | Fußball-Bundesliga nichts von einer Krise wissen. „Wenn man Spiele nicht gewinnt, ist immer schnell von einer Krise die Rede. Ich sehe es eher als Bruch. Aber was im Moment fehlt, sind die Ergebnisse“, sagte der 46-Jährige am Sonntag. Im Verfolger-Duell am Montag (20.30 Uhr/Sky) des Vierten HSV mit dem Tabellen-Zweiten Holstein Kiel sieht er keinen kl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.