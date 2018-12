Brände : Tragödie im Altenheim: 91-Jährige stirbt bei Zimmerbrand

Bei einem Zimmerbrand in einer Seniorenwohnanlage in Hamburg-Wilhelmsburg ist an Heiligabend eine Bewohnerin ums Leben gekommen. Eine Mitarbeiterin der Einrichtung hatte am Abend Hilfeschreie aus der Wohnung der 91-Jährigen gehört, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als sie ihr zur Hilfe kam, fand sie die Frau mit brennender Kleidung vor. Gemeinsam mit weiteren Helfern löschte sie die Flammen und zog die Frau aus der Wohnung. Rettungskräfte der Feuerwehr konnten allerdings nur noch den Tod der Frau feststellen.

von dpa

26. Dezember 2018, 15:25 Uhr

Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Bewohnerin das Feuer durch Unachtsamkeit selbst verursachte. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht. Die Feuerwehr war über die automatische Brandmeldeanlage im Erdgeschoss des Heims informiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Mitarbeiter der Wohnanlage das Feuer bereits unter Kontrolle gebracht