Handwerk : Traditionscafé Niederegger nennt Mohrenkopftorte um

Jahrzehntelang hat das berühmte Café Niederegger in Lübeck seinen Gästen eine Mohrenkopftorte serviert. Nach mehr als 50 Jahren wurde sie jetzt in «Othellotorte» umbenannt. Es habe in letzter Zeit häufiger Anfragen zur Namensgebung gegeben, sagte Unternehmenssprecherin Eva Mura am Montag. Um dem Vorwurf von Rassismus zu entgehen, habe man sich schließlich entschlossen, die Torte umzubenennen, sagte Mura. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» darüber berichtet.