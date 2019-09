Basketball : Towers vor Auftakt in München zuversichtlich: Beech Kapitän

Aufsteiger Hamburg Towers geht mit Respekt und Zuversicht in sein erstes Spiel in der Basketball-Bundesliga am Montagabend (20.30 Uhr/Magentasport) bei Meister und Titelverteidiger Bayern München: «Alle fangen bei Null an, es ist alles möglich. Unsere Mannschaft ist jung, und wir müssen Geduld haben», sagte Trainer Mike Taylor am Donnerstag mit Blick auf das Duell David gegen Goliath.

Avatar_shz von dpa

26. September 2019, 14:14 Uhr

Der Coach, der Polens Nationalteam während der zurückliegenden WM in China bis in das Viertelfinale geführt hatte und daher einen Teil der Vorbereitung der Hanseaten nicht begleiten konnte, war über den aktuellen Stand seiner Mannschaft voll des Lobes: «Die Spieler haben das sehr gut gemacht, unser System zu lernen.»

Ob Towers-Zugang Heiko Schaffartzik bei seinem früheren Verein auf Korbjagd gehen wird, ließ Taylor offen. Der Trainer versicherte aber: «Er ist körperlich in einer sehr guten Verfassung.» Neuer Kapitän der Hamburger ist Beau Beech. «Ich bin stolz darauf. Wir müssen jeden Tag arbeiten und besser werden», sagte der 25-Jährige.