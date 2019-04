Basketball : Towers-Basketballer wollen «das beste Team im April sein»

Viel Zeit zum Feiern haben die Zweitliga-Basketballer der Hamburg Towers nicht. Nachdem die Hanseaten am Montagabend den Einzug in das Playoff-Halbfinale mit einem 91:85 (47:48)-Sieg bei den Rostock Seawolves geschafft hatten, begann die Vorbereitung auf die Auseinandersetzung mit den Niners Chemnitz. Die erste Partie findet am Samstag in Sachsen statt, Spiel zwei folgt am kommenden Dienstag in Hamburg. Der Sieger der «Best of five»-Serie steigt in die Bundesliga auf.

von dpa

16. April 2019, 12:06 Uhr

Mit den Niners wartet der schwerstmögliche Gegner auf die «Türme». Die Chemnitzer haben die reguläre Saison mit nur sechs Niederlagen souverän auf dem ersten Platz beendet. In den direkten Duellen gab es für die viertplatzierten Hanseaten zwei Niederlagen.

«Die Mannschaft hat aber schon vor dem Start der Playoffs gesagt, dass es keinen Grund gibt, nicht das beste Team im April zu sein», sagte der Hamburger Geschäftsführer Marvin Willoughby am Dienstag. Chemnitz sei verdient Erster geworden. «Aber deren Spielanlage liegt uns mehr als die von Rostock. Es wird schwierig, sie zu attackieren, aber wir freuen uns auf diese Aufgabe», sagte er.

Towers-Coach Mike Taylor war über den Halbfinaleinzug erleichtert: «Die Seawolves haben uns extrem gefordert, das waren Nordderbys, die großartig für den deutschen Basketball sind. Dementsprechend stolz bin ich auf meine Mannschaft», sagte der Amerikaner, der seit Mai vergangenen Jahres in Hamburg in der Verantwortung steht und parallel die Nationalmannschaft Polens zur ersten Mal nach 52 Jahren wieder zu einer WM-Teilnahme geführt hat.