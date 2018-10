Tourismus : Tourismustag: Hamburger Branche sucht Stadtrand-«Schätze»

Tourismusboom, ohne die Hamburger zu verprellen: Daran will der Sektor bei seinem Branchentreffen heute in der Hansestadt arbeiten. «Die lokale Wertschöpfung weiter zu erhöhen und gleichzeitig auf ein nachhaltiges Wachstum zu setzen» sei der Anspruch, formulierten es die Beteiligten in der Einladung zum 19. Tourismustag am heutigen Montag. Tourismusvermarkter, der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga und die Handelskammer wollen in Workshops unter anderem den Blick darauf lenken, welche touristischen «Schätze» es außerhalb der Innenstadt und den heimgesuchten Meilen wie Reeperbahn geben könnte.

von dpa

15. Oktober 2018, 01:10 Uhr

Laut Statistik ist die Zahl der Übernachtungen in der Hansestadt von Januar bis Juli um 4,3 Prozent auf 8,2 Millionen gestiegen. Erwartet wird für das Gesamtjahr ein Zuwachs von 3,0 bis 4,0 Prozent auf mehr als 14 Millionen Übernachtungen - ein Rekord.

Neben Schifffahrt, Handel und Industrie ist der Tourismus eine der tragenden Wirtschaftssäulen in der Hansestadt. Mehr als 7,0 Milliarden Euro Wertschöpfung und mehr als 100 000 Arbeitsplätze werden ihm zugerechnet. Wegen der gestiegenen Übernachtungszahlen schießen jährlich zusätzliche Hotels aus dem Boden. Zu den laut Statistik 63 263 Betten Ende vergangenen Jahres kamen bislang 3000 weitere hinzu.