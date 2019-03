Musik : Tour-Auftakt von Herbert Grönemeyer

Herbert Grönemeyer startet heute in der ausverkauften Kieler Sparkassen-Arena seine neue Tournee. Der 62 Jahre alte Musiker wird dabei auch Songs seines im November erschienenen Albums «Tumult» singen, das an der Spitze der Charts stand und mit Platin ausgezeichnet wurde. «Die Shows sind alle ausverkauft, es gibt in einigen Städten noch produktionsbedingte Freigaben», teilte die PR-Firma Grönemeyers mit.

von dpa

05. März 2019, 02:05 Uhr

Die neue Tournee ist für Grönemeyer und seine Band die erste nach der «Dauernd jetzt»-Tour vor drei Jahren. Geplant sind mehr als 20 Konzerte in Deutschland. Hinzu kommen Auftritte in den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Neben Hallen-Konzerten sind Open-Airs geplant. Die meisten Konzerte gibt es im März und im September.