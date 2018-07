Notfälle : Toter Schwimmer in Kieler Förde entdeckt

Rettungskräfte haben am Freitag in Laboe (Kreis Plön) einen leblosen Körper aus dem Wasser geborgen. Es handelt sich dabei nach ersten Erkenntnissen um einen 31 Jahre alten Schwimmer, der seit Mittwochnachmittag vermisst wurde, wie die Polizei mitteilte. Angaben zur Todesursache des Mannes konnten die Beamten noch nicht machen. Zeugen hatten am Freitag gegen 12.00 Uhr die Polizei über die Sichtung des leblosen Körpers informiert.

von dpa

27. Juli 2018, 16:25 Uhr

Der Mann war am Mittwochnachmittag am Strand von Laboe zum Schwimmen ins Wasser gegangen und nicht zurückgekehrt. Anschließend hatten Rettungskräfte mehrere Stunden lang bis in den Abend hinein mit Rettungsbooten, Tauchern und einem Hubschrauber nach dem Schwimmer gesucht. Auch Passanten halfen mit und bildeten eine Rettungskette, um die seichteren Gebiete in Strandnähe abzusuchen. Allerdings ohne Erfolg.