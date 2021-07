Pferderennen : Torquator Tasso: Der Galopper des Jahres startet in Hamburg

Der aktuelle Galopper des Jahres ist der Star an den Renntagen vor dem Derby-Sonntag in Hamburg-Horn.

Hamburg | Torquator Tasso geht am Samstag (14.05 Uhr) als Favorit in den mit 44.000 Euro dotierten Großen Hansa-Preis. Vor kurzem war der Derby-Zweite aus dem Vorjahr zum Galopper des Jahres gewählt worden. Rene Piechulek reitet den Hengst, der auf fünf Gegner trifft. Am Freitag (15.00 Uhr) geht der Hengst Majestic Colt unter Eduardo Pedroza als Favorit in d...

