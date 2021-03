Handball : Torfrau der Handball-Luchse fällt den Rest der Saison aus

Hiobsbotschaft für den abstiegsbedrohten Bundesligisten Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten: Torfrau Mareike Vogel hat im Spiel gegen die HSG Blomberg-Lippe (28:28) einen Kreuzbandriss erlitten und fällt den Rest der Saison aus.

Buxtehude | Das teilte der Verein am Montagabend mit. In einigen Tagen soll die Torhüterin operiert werden. Beängstigend sei, „dass wir jeden Erfolg mit einer verletzten Spielerin bezahlen müssen. So wird unsere Personaldecke immer dünner und ein erfolgreicher A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.