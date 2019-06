Darts : Topfavorit England erreicht Achtelfinale bei Darts-Team-WM

von dpa

08. Juni 2019, 08:31 Uhr

Topfavorit England ist bei der Darts-Team-WM in Hamburg ins Achtelfinale eingezogen und hat die erste Pflichtaufgabe souverän gemeistert. In der Besetzung Rob Cross und Michael Smith schlug das Team am Freitagabend in der Barclaycard Arena Außenseiter Philippinen mit 5:1. Der Auftaktsieg ist nicht selbstverständlich, schließlich waren in Wales und Nordirland am Donnerstag schon zwei Mitfavoriten ausgeschieden. Am Samstag (13.00 und 19.00 Uhr/DAZN) stehen in Hamburg die Achtelfinals an. Gastgeber Deutschland trifft auf die leicht favorisierten Belgier.