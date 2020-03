Handball : Top-Spiel in Kiel: THW empfängt Löwen mit Trainer Schwalb

Avatar_shz von dpa

08. März 2020, 01:48 Uhr

Handball-Rekordmeister THW Kiel kann einen großen Schritt auf dem Weg zum nächsten Titel machen. Der Tabellenführer der Bundesliga empfängt heute im Bundesliga-Spitzenspiel Ex-Meister Rhein-Neckar Löwen. Die Kieler Arena ist ausverkauft. «Das wird ein echtes Top-Spiel», sagte Kapitän Niklas Landin. Die Löwen haben mit ihrem neuen Trainer Martin Schwalb in die Erfolgsspur zurückgefunden. In bisher drei Pflichtspielen unter Schwalb siegten die Mannheimer. Diese Serie wollen sie in Kiel fortsetzen. Von 45 Spielen gegen die Löwen haben die Kieler 29 gewonnen und 14 verloren. Drei Partien endeten unentschieden.