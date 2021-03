Tiere : Tötung von Legehennen wegen Geflügelpest beendet

Nach einem Ausbruch der Geflügelpest sind in einer Geflügelhaltung im Kreis Plön etwa 76 000 Legehennen getötet worden.

Kiel | Die Kadaver werden von einer Firma entsorgt, wie ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums am Dienstag sagte. Die beiden Ställe des Betriebs waren am Montag mit Kohlendioxid ausgegast worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hatte in dem Bestand zuvor den Subtyp H5N8 nachgewiesen. Nach Ministeriumsangaben war es der größte Betrieb, der bisl...

