Tiere : Tötung von 76 000 Hühnern nach Geflügelpest-Ausbruch

Zehntausende Hühner werden in einem Betrieb im Kreis Plön getötet. Zuvor war in dem Bestand die Geflügelpest nachgewiesen worden. Der Betreiber spricht vom Schlimmsten, was passieren konnte.

Kiel | Nach einem Ausbruch der Geflügelpest hat in einer Geflügelhaltung im Kreis Plön am Montag die Tötung von etwa 76 000 Legehennen begonnen. Die beiden Ställe werden mit Kohlendioxid ausgegast, wie ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums sagte. Dieser Vorgang werde am Abend beendet sein. Anschließend werde eine Firma die Kadaver entsorgen. Bei de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.