Prozesse : Tötung der Exfreundin: Angeklagter bittet um Verzeihung

Im Prozess um den Mord an seiner 27 Jahre alten Ex-Freundin hat sich der Angeklagte entschuldigt.

Lübeck | Was geschehen sei, tue ihm sehr leid und er bitte alle Betroffenen um Verzeihung, sagte der 30-Jährige am Dienstag in einer Erklärung vor dem Lübecker Landgericht. Ein direktes Geständnis legte er jedoch nicht ab. Dem Mann wird vorgeworfen, im September 2020 seine ehemalige Lebensgefährtin mit 28 Messerstichen so schwer verletzt zu haben, dass sie ...

