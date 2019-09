Unfälle : Tödlicher Unfall auf der B 205

Avatar_shz von dpa

27. September 2019, 22:10 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 205 ist am Freitagmittag eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Der Pkw der Frau sei bei Klein Kummerfeld-Bahnhof (Kreis Segeberg) auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem Lkw zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Beifahrer des Pkw sei schwer verletzt worden, zum Zustand des Lkw-Fahrers konnte die Polizei keine Angaben machen. Weil sich die Bergung des Lastwagens schwierig gestaltete, dauerte die Sperrung der Unfallstelle mehrere Stunden lang. Am Abend konnte sie laut Polizei wieder aufgehoben werden. Zuvor hatten regionale Medien über den Unfall berichtet.