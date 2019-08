Unfälle : Tödlicher Unfall an Bahnübergang: Mann von Zug erfasst

von dpa

08. August 2019, 10:36 Uhr

Ein 81 Jahre alter Mann ist an einem Bahnübergang bei Techau im Kreis Ostholstein von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Mann am Mittwochnachmittag mit seinem Rad die geschlossene Halbschranke an dem Bahnübergang umfahren. Dabei wurde er von einem mit 60 Fahrgästen besetzten Regionalexpress aus Kiel erfasst. Nach Angaben eines Bundespolizeisprechers erlitten drei der Fahrgäste einen Schock und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Bahnstrecke Kiel -Lübeck war für mehrere Stunden gesperrt, es kam nach Angaben der Bundespolizei zu erheblichen Ausfällen im Zugverkehr.