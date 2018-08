von dpa

21. August 2018, 05:44 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des Hamburger Flughafens ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Mann aus bislang ungeklärter Ursache am späten Montagabend im Kronstiegtunnel mit seiner Maschine gegen einen Laternenmast geprallt. Der Biker starb noch am Unfallort.