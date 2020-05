Unfälle : Tödlicher Arbeitsunfall in Mohrkirch

Avatar_shz von dpa

08. Mai 2020, 18:31 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall in Mohrkirch (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Freitagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Der 52 Jahre alte Mitarbeiter eines Betriebshofs sei bei Reparaturarbeiten an einem Teleskoplader verunglückt, teilte die Regionalleitstelle in Flensburg mit. Die Baumaschine habe sich unkontrolliert in Bewegung gesetzt. Ein Fremdverschulden werde zurzeit ausgeschlossen, hieß es.