Prozesse : Tödliche Schüsse in Quickborn: Angeklagter will aussagen

Vor dem Landgericht Itzehoe muss sich seit Mittwoch ein 41-jähriger Mann in einem Prozess wegen Mordes auf einem Reiterhof verantworten.

Itzehoe | Dem Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, am 29. Juni vergangenen Jahres auf einem Reiterhof in Quickborn (Kreis Pinneberg) einen 44-Jährigen mit zwei Schüssen in den Kopf heimtückisch getötet zu haben (Az.: 6 Ks 315 Js 19230/20 (2)). Der Beschuldigte äußerte sich zunächst nicht zur Sache. Seine Verteidiger kündigten für den näch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.