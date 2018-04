Kriminalität : Tödliche Messerattacke auf 17-Jährige: Verdächtiger schweigt

von dpa

10. April 2018, 07:57 Uhr

Vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen in Flensburg hat sich der tatverdächtige Bekannte des Mädchens noch nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. Der 18-Jährige - ein Asylbewerber aus Afghanistan - schweigt bislang, wie die Leitende Oberstaatsanwaltin Ulrike Stahlmann-Liebelt auf Nachfrage sagte. Er soll seine Freundin am 12. März mit einem Messer erstochen haben. Er sitzt wegen des Verdachts des Totschlags weiterhin in Untersuchungshaft. Wann Anklage erhoben wird, steht den Angaben zufolge noch nicht fest. Beide Jugendlichen standen seit Jahren unter der Obhut des Jugendamtes Flensburg - das deutsche Mädchen wegen ihrer schwierigen Familiensituation, der junge Afghane, weil er 2015 als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland kam.