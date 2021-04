Prozesse : Todesschüsse von Meldorf: Neun Jahre Haft gefordert

Im Prozess um die tödlichen Schüsse in Meldorf im Kreis Dithmarschen hat die Staatsanwaltschaft am Freitag vor dem Landgericht Itzehoe für den 50-jährigen Angeklagten eine Haftstrafe von neun Jahren wegen versuchten Totschlags gefordert.

Itzehoe | Die Nebenklage plädierte auf Mord aus niedrigen Beweggründen, die Verteidigung beantragte eine dreijährige Haftstrafe für den Beschuldigten. Das Urteil will die Schwurgerichtskammer am 16. April fällen. Unstrittig ist, dass der Angeklagte dem 40 Jahre alten Opfer, dem Sohn seiner ehemaligen Lebensgefährtin und Geschäftspartnerin, am 16. Juni vergan...

