Prozesse : Todesschüsse in Meldorf: Urteil erwartet

Im Prozess um die tödlichen Schüsse in Meldorf (Kreis Dithmarschen) soll heute das Urteil gesprochen werden.

Itzehoe | Vor dem Landgericht Itzehoe muss sich ein heute 50 Jahre alter Mann verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 16. Juni vergangenen Jahres den 40-jährigen Sohn seiner ehemaligen Geschäftspartnerin und Lebensgefährtin erschossen zu haben. Das Opfer war von zwei Schüssen erst in den Oberkörper und dann in den Kopf getroffen worden. Da dem...

