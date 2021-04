Prozesse : Todesschüsse in Meldorf: Acht Jahre Haft für den Angeklagten

Wegen vesuchten Totschlags wurde der Angeklagte am Freitag vor dem Landgericht Itzehoe verurteilt. Wer in Meldorf den bereits tödlichen ersten Schuss in den Oberkörper abgegeben hat, bleibt unklar. Die Verteidigung prüft, Revision gegen das Urteil einzulegen.

Itzehoe | Wegen versuchten Totschlags hat das Landgericht Itzehoe am Freitag einen 50 Jahre alten Mann zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten vorgeworfen, am 16. Juni vergangenen Jahres den Sohn seiner ehemaligen Geschäftspartnerin und Lebensgefährtin in Meldorf im Kreis Dithmarschen getötet zu haben. (Az. 3...

