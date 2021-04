Prozesse : Todesschüsse auf Reiterhof: Mordprozess wird fortgesetzt

Vor dem Landgericht Itzehoe soll am Mittwoch (9.30 Uhr) der Mordprozess gegen einen 41-jährigen Mann fortgesetzt werden.

Itzehoe | Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, am 29. Juni 2020 einen 44-Jährigen auf einem Reiterhof in Quickborn (Kreis Pinneberg) mit zwei Schüssen in den Hinterkopf heimtückisch getötet zu haben. Der Beschuldigte hatte die Tat in einer ersten Aussage vor Gericht bestritten. Er habe weder einen Mord geplant noch ausgeführt. Die Vorwürfe seien...

