Prozesse : Tod einer vierfachen Mutter: Verteilung wegen Mordes möglich

Im Hamburger Prozess um den gewaltsamen Tod einer vierfachen Mutter könnte sich die mögliche Strafe für den Angeklagten deutlich erhöhen. Es komme auch eine Verurteilung wegen Mordes aus Heimtücke in Betracht, sagte die Vorsitzende Richterin am Montag vor dem Landgericht zu dem 50 Jahre alten Mann.

von dpa

29. Juli 2019, 15:23 Uhr

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Deutschen Totschlag vorgeworfen. Der Hamburger hatte vor Gericht gestanden, im Dezember 2018 seine von ihm getrennt lebende Frau mit rund 50 Messerstichen umgebracht zu haben. Zuvor hatte er mehrfach auf sie eingeschlagen. Der Mann war nach dem Angriff in ein Fast-Food-Restaurant essen und einen Film schauen gegangen. Wenige Stunden später nahm die Polizei den Mann in seiner Wohnung in Hamburg-Dulsberg fest. Das Paar hatte zwei gemeinsame Kinder und lebte seit Sommer 2017 getrennt. Die Leiche der Afrikanerin wurde von dem gemeinsamen, damals elf Jahre alten Sohn gefunden.

Der Psychiater sagte am Montag vor Gericht, der Angeklagte sei weder psychotisch noch habe er eine schwere Depression. Stattdessen sei er eher emotionslos und «sehr kalt». Vor der Tat habe sich der Mann lange Zeit mehrfach Gedanken darüber gemacht, wie er seine Frau umbringen könnte. Er habe sich auch eine tödliche Krankheit für sie vorgestellt und bezeichnete das als «Sechser im Lotto». Dem Angeklagten sei aber durchaus bewusst gewesen, dass das «keine guten Gedanken sind».

Der Prozess wird am Mittwoch mit den Plädoyers fortgesetzt. Am Donnerstag 14.30 Uhr, soll das Urteil gesprochen werden.