Soziales : Tobias Schlegl „schockiert“ von „Sea-Eye“-Rettungsmission

Vor knapp vier Wochen hat Moderator und Notfallsanitäter Tobias Schlegl dem Festland den Rücken gekehrt, um auf einem Seenotrettungsschiff zu helfen. Nun ist die „Sea-Eye 4“ zurück aus dem Einsatz. Mit ihr rund 400 gerettete Menschen - und viele Eindrücke bei dem Hamburger.

Burriana | Nach zweieinhalb Wochen im Einsatz an Bord des Seenotrettungsschiffes „Sea-Eye 4“ auf dem Mittelmeer hat sich Fernsehmoderator Tobias Schlegl (43) zu seinen eindrücklichen Erlebnissen geäußert. „Was mich besonders schockiert hat, ist, dass wir hier 150 Kinder an Bord hatten“, sagte Schlegl in der neuen Folge seines Lebensretter-Podcasts „2Retter 1Mikr...

