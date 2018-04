Bürgerschaft : Tjarks: «alte grüne Lebenslügen» der Grünen hinterfragen

von dpa

18. April 2018, 13:31 Uhr

Beflügelt von guten Umfragewerten für seine Partei in Hamburg will Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks vor der Bürgerschaftswahl 2020 breitere Wählerschichten ansprechen. Dabei sollten «einige alte grüne Lebenslügen» hinterfragt werden, sagte er am Mittwoch. Das gelte auch für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. «Es tut vielen Grünen in der Seele weh, da zu bauen, wo mal eine grüne Wiese war. Aber wir kommen nicht drum herum.» Es müsse aber auch darüber nachgedacht werden, «ob wir nicht größere Strategien brauchen zur Wiederbesiedelung der Innenstadt». Statt 2000 Menschen könnten dort auch 25 000 leben. Tjarks warnte vor einer Überbewertung der Umfragen. «Aber wir wollen schon noch ein bisschen mehr.» Der Aufwärtstrend sei auch den Bundesgrünen geschuldet.