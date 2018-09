Handball : Titelfavorit Kiel feiert Auftaktsieg in Ludwigshafen

Titelfavorit THW Kiel ist mit einem 26:19 (13:11)-Sieg bei den Eulen Ludwigshafen in die Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Beim ersten Auftritt tat sich der Rekordmeister vor 2249 Zuschauern am Sonntag gegen den krassen Außenseiter eine Halbzeit lang äußerst schwer, der Sieg geriet dank einer Steigerung nach der Pause aber letztlich nicht in Gefahr. Beste THW-Werfer waren Niclas Ekberg und Lukas Nilsson mit jeweils sechs Toren.

von dpa

02. September 2018, 15:39 Uhr

«Das Ergebnis ist okay, aber in der ersten Halbzeit war ich mit dem Angriff alles andere als zufrieden. Da haben wir zu statisch gespielt und die nötige Konzentration vermissen lassen. Das darf eigentlich nicht passieren», sagte THW-Trainer Alfred Gislason im Pay-TV-Sender Sky.

Gut fünf Minuten dauerte es bis zum ersten Saisontor für die Kieler, gar eine Viertelstunde bis zur ersten Führung beim 6:5. In dieser Phase passte beim Favoriten nicht viel zusammen. «Die Mannschaft war nervös, immerhin hat sie zwei Wochen auf dieses Spiel gewartet», stellte Gislason fest. Erst nach dem Wechsel lief es besser, weil die Abwehr nun kompakter stand und die Angriffe konzentrierter abgeschlossen wurden.