G20 : Til Schweiger dankt Polizei nach Einsatz bei G20-Gipfel

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

In Richtung der Demonstranten sagte er, dass Demonstrationen zum Bürgerrecht dazugehören. «Aber bitte bleibt friedfertig und versucht nicht, die Polizei zu provozieren.» Wenn Polizisten angegriffen würden, entstehe nur Gewalt und Chaos. «Aber diese Botschaft an diese Leute, (...) die hierher kommen, um Krawall zu machen, die hätte ich mir auch schenken können, denn «Ihr checkt das sowieso nicht, weil Ihr so vernagelt in der Birne seid, dass man Euch eigentlich nicht helfen kann».»

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 09:21 Uhr