Sportpolitik : Tiessen weiter Präsident des Landessportverbandes

Hans-Jakob Tiessen bleibt Präsident des Landessportverbandes Schleswig-Holstein.

Kiel | Das teilte der Verband am Mittwoch in Auswertung eines schriftlichen Beschlussverfahrens mit. Der Wahl vorausgegangen war am 12. Juni ein virtueller Landessportverbandstag mit mehr als 70 Sportverbänden. Tiessen wurde einstimmig gewählt. Der Dithmarscher Jurist steht dem LSV seit 2013 vor. „Der Sport in Schleswig-Holstein steht aktuell vor großen H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.