Prozesse : Tierschutzverfahren: Staatsanwältin vor Gericht

08. Oktober 2019, 02:00 Uhr

In einem spektakulären Prozess muss sich eine Kieler Staatsanwältin von heute (9.00 Uhr) an wegen Rechtsbeugung vor dem Kieler Landgericht verantworten. Die 44 Jahre alte frühere Tierschutz-Dezernentin soll beschlagnahmte Tiere notveräußert haben, ohne den Besitzern die Möglichkeit des Widerspruchs einzuräumen. Ihr werden zehn Fälle zur Last gelegt. Rechtsbeugung gilt als Verbrechen. Dafür drohen ein bis zu fünf Jahre Gefängnis. Die Itzehoer Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen gegen die Kieler Kollegin führt, legte vier Anklagen vor. Drei davon ließ das Gericht zu. Die 7. Große Strafkammer hat für den Prozess 36 Verhandlungstage bis zum 31. März 2020 festgelegt.