Tiere : Tierparks mit Besucherzahl nach Wiedereröffnung zufrieden

Avatar_shz von dpa

25. Juni 2020, 07:38 Uhr

Mit Lockerung der Corona-Auflagen ist ein Stück weit Normalität in die Wildparks und Zoos in Schleswig-Holstein eingekehrt. Die Besucherzahlen in den vergangenen Wochen lagen zum Teil sogar über denen des Vorjahreszeitraums, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei einigen Parks ergab. Dennoch sind nicht alle Probleme gelöst: Einnahmeausfälle etwa durch gestrichene Veranstaltungen, Auflagen und eine mögliche zweite Corona-Welle bereiten den Betreibern Sorgen. Wie das Jahr wirtschaftlich abgeschlossen werden kann, lässt sich nicht vorhersagen. Dies hängt auch davon ab, ob eine zweite Corona-Welle kommt und die Parks wieder schließen müssen.