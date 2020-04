Gesundheit : Tierparks in Schleswig-Holstein ab Montag wieder offen

Avatar_shz von dpa

16. April 2020, 18:34 Uhr

Die Tierparks und Wildparks in Schleswig-Holstein dürfen ab Montag wieder öffnen. Zwar gelte dies nicht für die dortigen Spielplätze oder die Gastronomie, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Donnerstag in Kiel nach Beratungen der Koalitionsspitzen von CDU, Grünen, und FDP. Aber der Rundgang mit der Familie werde wieder möglich. Dies sei wichtig, «weil die Tierparks auch auf Einnahmen angewiesen sind, damit die Tiere gefüttert werden können». Andererseits sei es wichtig für Familien, sich auf Besuche freuen zu können.