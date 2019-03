Wetter : Tief «Bennet» bringt Sturmböen in den Norden

In der Hansestadt werden am Montag Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometer erwartet. Grund ist das Sturmtief «Bennet». Erste Auswirkungen des Sturms machten sich bereits im Zugverkehr bemerkbar. Zwischen Stade und Hamburg war am Morgen ein Baum auf die Gleise gefallen, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Es kam auf der Strecke zu Zugausfällen und Verspätungen von bis zu 60 Minuten. Die Bahn rät Zugreisenden, sich auf eventuelle Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr einzustellen und sich vor Reiseantritt zu informieren.

von dpa

04. März 2019, 10:52 Uhr

Während sich das Tief am frühen Morgen noch über Schleswig-Holstein befand, sollte es am Vormittag Richtung Hamburg ziehen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Demnach kann es bis zum Nachmittag zu einzelnen Gewittern und kräftigem Wind mit Sturmböen der Stärke 9 bis 10 kommen. Die Temperaturen sinken den Angaben zufolge im Laufe des Tages von zwölf Grad auf acht bis neun Grad. Auch am Dienstag soll es kühler und mit häufigen Schauern weiter wechselhaft bleiben.