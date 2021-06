Handball : THWs Handballer erwarten emotionalen Moment bei Fan-Rückkehr

Die Bundesliga-Handballer des THW Kiel freuen sich, wieder vor Publikum zu spielen.

Kiel | „Wir haben unsere Fans so lange nicht gesehen und sehnen diesen Tag herbei“, sagte THW-Kapitän Patrick Wiencek vor dem Heimspiel am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) gegen Frisch Auf Göppingen. „Das wird für uns alle ein emotionaler Moment.“ Zugelassen sind in der Kieler Arena 2490 Zuschauer. Wie der Club am Dienstag mitteilte, gibt es noch Karten in allen K...

