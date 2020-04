Schulen : THW transportiert Desinfektionsmittel-Spender

Avatar_shz von dpa

18. April 2020, 17:57 Uhr

Das Technische Hilfswerk (THW) hilft bei der Vorbereitung auf rückkehrende Schüler in Schleswig-Holstein: Am Samstag wurden 2000 Desinfektionsmittel-Spender aus dem Kieler Bildungsministerium abgeholt und zwischengelagert. Die Spender werden nach einer THW-Mitteilung im Auftrag des Ministeriums am Montag an die Schulämter der Landkreise und kreisfreien Städte weiterverteilt. Am Dienstag beginnen in Schleswig-Holstein die Abiturprüfungen. Die weitere Öffnung der Schulen ist dann vom 4. Mai an vorgesehen.