Handball : THW-Trainer Jicha: In letzten Monaten „Kampf ums Überleben“

Trainer Filip Jicha von Handballmeister THW Kiel fordert in der kommenden Saison „einen vernünftigen Spielplan“.

Altenholz | Trainer Filip Jicha von Handballmeister THW Kiel fordert in der kommenden Saison „einen vernünftigen Spielplan“. „Einer, in dem wir sieben Spiele in zwei Wochen absolvieren müssen, verhindert eine Entwicklung. Wenn wir keine Möglichkeit haben zu trainieren – und sei es nur die Physis – werden wir schlechter werden. Die letzten zwei Monate waren nur no...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.