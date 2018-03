Handball : THW Kiel zum Rückspiel nach Ungarn: Viertelfinale winkt

Der THW Kiel will am Sonntag den Einzug in das Viertelfinale der Handball-Champions-League perfekt machen. Dafür müssen die Schleswig-Holsteiner das Rückspiel beim ungarischen Vizemeister Pick Szeged überstehen. Das Hinspiel am Mittwoch vergangener Woche hatten die Norddeutschen mit 29:22 gewonnen. Das Polster von sieben Toren sollte den Kielern für die nächste Runde reichen. Die Partie wird bei Sky Sport von 16.50 Uhr an übertragen.

von dpa

01. April 2018, 00:25 Uhr

THW-Trainer Alfred Gislason warnt sein Team jedoch vor Sorglosigkeit. «Ich kenne Szeged, ich kenne die Halle, und ich kenne diese erfahrene Mannschaft. Sieben Tore sind besser als ein Tor Vorsprung, aber sie sind auch nichts im Handball», sagte der Isländer. Der Gesamtsieger trifft im Viertelfinale auf Pokalverteidiger HC Vardar aus Mazedonien.

Bei der Generalprobe am vergangenen Donnerstag kam die Mannschaft zu einem 29:23-Sieg in der Bundesliga über den VfL Gummersbach. Gislason war nicht ganz zufrieden mit seinem Team, das nicht auf konstantem Niveau spielte. «Ich bin froh, dass wir gewonnen haben», lautete sein Kommentar.