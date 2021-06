Handball : THW Kiel: Top-Schütze Ekberg fehlt bis Saisonende

Handball-Bundesligist THW Kiel muss in den fünf ausstehenden Saisonspielen auf seinen besten Torschützen verzichten.

Altenholz | Niclas Ekberg hat sich bei der 33:34-Niederlage in Magdeburg am Dienstagabend einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. „Eine Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen ist realistisch“, sagte Mannschaftsarzt Frank Pries. Der schwedische Rechtsaußen hatte in 52 absolvierten Spielen der laufenden Saison 310 Treffe...

