Handball : THW Kiel schlägt Brest 33:23: keine Zweifel an Gislason

Die Berg- und Talfahrt der Handballer des THW Kiel geht weiter. Zwei Tage nach dem enttäuschenden 27:31 beim VfL Gummersbach gewannen die «Zebras» am Samstag ihr Heimspiel in der Champions League gegen den weißrussischen Meister HC Brest klar 33:23 (15:10). Durch den vierten Sieg in der Vorrunde der europäischen Königsklasse verbesserten sich die Norddeutschen mit nunmehr 9:9 Punkten zumindest bis Sonntag auf den vierten Platz in der Gruppe B.