Handball : THW Kiel nur Zaungast beim Pokal-Finale

Tiefe Trauer in Kiel: Titelhamster THW ist nur noch Zaungast beim Finale um den deutschen Handball-Pokal.

Hamburg | Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha scheiterte am Donnerstagabend überraschend am Bundesliga-Elften TBV Lemgo Lippe mit 28:29 (18:11) und kann damit ihren Rekord von elf Pokalsiegen nicht ausbauen. „Ich bin geschockt“, gestand Kiels Spielmacher Domagoj Duvnjak nach der unerwarteten Pleite. Im Finale am Freitag (17.30 Uhr/ARD und Sky) muss sich L...

