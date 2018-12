Handball : THW Kiel gewinnt Verfolgerduell gegen Rhein-Neckar Löwen

Der THW Kiel bleibt in der Handball-Bundesliga einziger Titel-Konkurrent von Meister SG Flensburg-Handewitt. Der Rekord-Champion gewann am Donnerstagabend das Verfolgerduell mit DHB-Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen mit 31:28 (16:15) und geht als Tabellenzweiter mit vier Punkten Rückstand auf den ungeschlagenen Tabellenführer aus Flensburg (38:0) in die WM-Pause.

von dpa

27. Dezember 2018, 20:53 Uhr

Der Vizemeister aus Mannheim liegt nach 19 Spielen bereits sieben Zähler hinter dem Titelverteidiger und muss die dritte Meisterschaft nach 2016 und 2017 wohl abhaken. In einer temporeichen und umkämpften Partie waren Harald Reinkind mit sieben Toren und Niclas Ekberg (6) die besten Werfer beim Sieger. Für die Löwen trafen Gudjon Valur Sigurdsson (9) und Andy Schmid (7) am häufigsten.