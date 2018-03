Handball : THW Kiel gewinnt Heimspiel gegen Gummersbach ohne Glanz

Fünf Tage nach dem überzeugenden Sieg gegen Meister Rhein-Neckar Löwen hat der THW Kiel in der Handball-Bundesliga die nächste Hürde genommen. Die Schleswig-Holsteiner setzten sich am Donnerstagabend in der heimischen Sparkassenarena mit 29:23 (14:12) durch und sind mit 37:17 Punkten weiterhin Tabellen-Sechster. Die meisten Tore beim THW erzielten Steffen Weinhold und Marko Vujin, die jeweils fünfmal trafen.

von dpa

29. März 2018, 22:46 Uhr

In einer hektischen Partie gab der Rekordmeister zwar den Ton an, konnte aber nicht an die starke Leistung gegen die Löwen anknüpfen. Die 10 285 Zuschauer in der ausverkauften Arena sahen, wie der THW die stark ersatzgeschwächten Gäste durch eigene Fehler immer wieder aufbaute. In der zweiten Halbzeit wechselte Trainer Alfred Gislason das Team kräftig durch, mehr Linie kam aber nicht ins Spiel. Der Altmeister aus dem Oberbergischen schaffte sogar den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 14:14.

Die Kieler konnten sich in der Folge wieder absetzen, leisteten sich in der Offensive aber zu viele Fehler. Ein starker Rückhalt im Gummersbacher Tor war Matthias Puhle. Sein Gegenüber Niklas Landin im THW-Tor stand ihm kaum nach. THW-Trainer Alfred Gislason war am Ende erleichtert. «Ich bin froh, dass wir gewonnen haben», sagte der Isländer.