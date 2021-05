Handball : THW Kiel eröffnet Dauerkarten-Verkauf für nächste Saison

Handballmeister THW Kiel beginnt noch im Mai mit dem Verkauf von Dauerkarten für die nächste Saison.

Kiel | „Wir gehen davon aus, dass spätestens im Sommer - wie von der Politik in Aussicht gestellt - wirklich jeder ein Impf-Angebot erhalten hat. Der Wille zur Impfung ist auch bei unseren Fans groß, weil diese der Schlüssel zur Rückkehr in die Normalität sein kann“, sagte Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Donnerstag. „Zudem steigt die Zahl der vollständig ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.